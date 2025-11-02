UdvekslingDEX+
Den direkte Grand Gangsta City pris i dag er 0.00211036 USD. Følg med i realtid $GGC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk $GGC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om $GGC

$GGC Prisinfo

Hvad er $GGC

$GGC Officiel hjemmeside

$GGC Tokenomics

$GGC Prisprognose

Grand Gangsta City Logo

Grand Gangsta City Pris ($GGC)

Ikke noteret

1 $GGC til USD direkte pris:

$0.00211342
+1.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Grand Gangsta City ($GGC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:44:45 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0020609
24H lav
$ 0.00214946
24H høj

$ 0.0020609
$ 0.00214946
$ 0.01587433
$ 0.00179572
+0.43%

+1.07%

-5.42%

-5.42%

Grand Gangsta City ($GGC) realtidsprisen er $0.00211036. I løbet af de sidste 24 timer har $GGC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0020609 og et højdepunkt på $ 0.00214946, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $GGCs højeste pris nogensinde er $ 0.01587433, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00179572.

Når det gælder kortsigtet performance, $GGC har ændret sig med +0.43% i løbet af den sidste time, +1.07% i løbet af 24 timer og -5.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Grand Gangsta City ($GGC) Markedsinformation

$ 1.93M
--
$ 2.11M
918.25M
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Grand Gangsta City er $ 1.93M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $GGC er 918.25M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.11M.

Grand Gangsta City ($GGC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Grand Gangsta City til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Grand Gangsta City til USD $ -0.0007591405.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Grand Gangsta City til USD $ -0.0010136810.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Grand Gangsta City til USD $ -0.005212880158109682.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+1.07%
30 dage$ -0.0007591405-35.97%
60 dage$ -0.0010136810-48.03%
90 dage$ -0.005212880158109682-71.18%

Hvad er Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Grand Gangsta City ($GGC) Ressource

Officiel hjemmeside

Grand Gangsta City Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Grand Gangsta City ($GGC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Grand Gangsta City ($GGC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Grand Gangsta City.

Tjek Grand Gangsta City prisprediktion nu!

$GGC til lokale valutaer

Grand Gangsta City ($GGC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Grand Gangsta City ($GGC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om $GGC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Grand Gangsta City ($GGC)

Hvor meget er Grand Gangsta City ($GGC) værd i dag?
Den direkte $GGC pris i USD er 0.00211036 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle $GGC til USD pris?
Den aktuelle pris på $GGCtil USD er $ 0.00211036. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Grand Gangsta City?
Markedsværdien for $GGC er $ 1.93M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af $GGC?
Den cirkulerende forsyning af $GGC er 918.25M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på $GGC?
$GGC opnåede en ATH-pris på 0.01587433 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på $GGC?
$GGC så en ATL-pris på 0.00179572 USD.
Hvad er handelsvolumen for $GGC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for $GGC er -- USD.
Bliver $GGC højere i år?
$GGC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se $GGC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Grand Gangsta City ($GGC) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

