Grand Gangsta City ($GGC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.0020609 24H høj $ 0.00214946 All Time High $ 0.01587433 Laveste pris $ 0.00179572 Prisændring (1H) +0.43% Prisændring (1D) +1.07% Prisændring (7D) -5.42%

Grand Gangsta City ($GGC) realtidsprisen er $0.00211036. I løbet af de sidste 24 timer har $GGC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0020609 og et højdepunkt på $ 0.00214946, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $GGCs højeste pris nogensinde er $ 0.01587433, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00179572.

Når det gælder kortsigtet performance, $GGC har ændret sig med +0.43% i løbet af den sidste time, +1.07% i løbet af 24 timer og -5.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Grand Gangsta City ($GGC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.93M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.11M Cirkulationsforsyning 918.25M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Grand Gangsta City er $ 1.93M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $GGC er 918.25M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.11M.