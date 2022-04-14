Granary (GRAIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Granary (GRAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Granary (GRAIN) Information The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol. Officiel hjemmeside: https://granary.finance/ Køb GRAIN nu!

Granary (GRAIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Granary (GRAIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 259.30K $ 259.30K $ 259.30K Samlet udbud $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M Cirkulerende forsyning $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 259.30K $ 259.30K $ 259.30K Alle tiders Høj: $ 0.06669 $ 0.06669 $ 0.06669 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00107891 $ 0.00107891 $ 0.00107891 Få mere at vide om Granary (GRAIN) pris

Granary (GRAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Granary (GRAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRAIN's tokenomics, kan du udforske GRAIN tokens live-pris!

