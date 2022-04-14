GRABWAY (GRAB) Tokenomics Få vigtig indsigt i GRABWAY (GRAB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GRABWAY (GRAB) Information GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving. Officiel hjemmeside: https://grabway.site/

GRABWAY (GRAB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GRABWAY (GRAB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Samlet udbud $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Cirkulerende forsyning $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Alle tiders Høj: $ 0.18613 $ 0.18613 $ 0.18613 Alle tiders Lav: $ 0.03602286 $ 0.03602286 $ 0.03602286 Nuværende pris: $ 0.097289 $ 0.097289 $ 0.097289 Få mere at vide om GRABWAY (GRAB) pris

GRABWAY (GRAB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GRABWAY (GRAB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GRAB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GRAB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GRAB's tokenomics, kan du udforske GRAB tokens live-pris!

GRAB Prisprediktion Vil du vide, hvor GRAB måske er på vej hen? Vores GRAB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GRAB Tokens prisprediktion nu!

