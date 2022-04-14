GPU ai Rich (RICH) Tokenomics Få vigtig indsigt i GPU ai Rich (RICH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GPU ai Rich (RICH) Information GPU ai Rich is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $rich Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/GRQfnwWyhd4qeJqUVCZo9ku61p3YN7MWCCk8vBXnpump Køb RICH nu!

GPU ai Rich (RICH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GPU ai Rich (RICH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 554.65K $ 554.65K $ 554.65K Samlet udbud $ 969.07M $ 969.07M $ 969.07M Cirkulerende forsyning $ 969.07M $ 969.07M $ 969.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 554.65K $ 554.65K $ 554.65K Alle tiders Høj: $ 0.02628079 $ 0.02628079 $ 0.02628079 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00057235 $ 0.00057235 $ 0.00057235 Få mere at vide om GPU ai Rich (RICH) pris

GPU ai Rich (RICH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GPU ai Rich (RICH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RICH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RICH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RICH's tokenomics, kan du udforske RICH tokens live-pris!

