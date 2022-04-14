Gourmet Galaxy (GUM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gourmet Galaxy (GUM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gourmet Galaxy (GUM) Information 🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing. Officiel hjemmeside: https://gourmetgalaxy.io Køb GUM nu!

Gourmet Galaxy (GUM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gourmet Galaxy (GUM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.14K $ 9.14K $ 9.14K Samlet udbud $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Cirkulerende forsyning $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.04K $ 55.04K $ 55.04K Alle tiders Høj: $ 3.82 $ 3.82 $ 3.82 Alle tiders Lav: $ 0.00070161 $ 0.00070161 $ 0.00070161 Nuværende pris: $ 0.00275267 $ 0.00275267 $ 0.00275267 Få mere at vide om Gourmet Galaxy (GUM) pris

Gourmet Galaxy (GUM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gourmet Galaxy (GUM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GUM's tokenomics, kan du udforske GUM tokens live-pris!

GUM Prisprediktion Vil du vide, hvor GUM måske er på vej hen? Vores GUM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GUM Tokens prisprediktion nu!

