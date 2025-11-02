UdvekslingDEX+
Den direkte Goth16z pris i dag er 0.00000704 USD. Følg med i realtid G16Z til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk G16Z prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om G16Z

G16Z Prisinfo

Hvad er G16Z

G16Z Tokenomics

G16Z Prisprognose

Goth16z Logo

Goth16z Pris (G16Z)

Ikke noteret

1 G16Z til USD direkte pris:

-7.20%1D
mexc
USD
Goth16z (G16Z) Live prisdiagram
Goth16z (G16Z) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+0.89%

-7.28%

-13.58%

-13.58%

Goth16z (G16Z) realtidsprisen er $0.00000704. I løbet af de sidste 24 timer har G16Z handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000069 og et højdepunkt på $ 0.0000076, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. G16Zs højeste pris nogensinde er $ 0.00022168, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000668.

Når det gælder kortsigtet performance, G16Z har ændret sig med +0.89% i løbet af den sidste time, -7.28% i løbet af 24 timer og -13.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Goth16z (G16Z) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Goth16z er $ 7.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af G16Z er 999.54M, med et samlet udbud på 999539431.520278. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.03K.

Goth16z (G16Z) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Goth16z til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Goth16z til USD $ -0.0000025620.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Goth16z til USD $ -0.0000056714.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Goth16z til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-7.28%
30 dage$ -0.0000025620-36.39%
60 dage$ -0.0000056714-80.55%
90 dage$ 0--

Hvad er Goth16z (G16Z)

Goth16z is a shadow-born force—mysterious, fearless, and unbreakable. She is the guardian of freedom and the voice of rebellion, turning chaos into power and vision into destiny.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Goth16z Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Goth16z (G16Z) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Goth16z (G16Z) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Goth16z.

Tjek Goth16z prisprediktion nu!

G16Z til lokale valutaer

Goth16z (G16Z) Tokenomics

At forstå tokenomics for Goth16z (G16Z) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om G16Z Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Goth16z (G16Z)

Hvor meget er Goth16z (G16Z) værd i dag?
Den direkte G16Z pris i USD er 0.00000704 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle G16Z til USD pris?
Den aktuelle pris på G16Ztil USD er $ 0.00000704. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Goth16z?
Markedsværdien for G16Z er $ 7.03K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af G16Z?
Den cirkulerende forsyning af G16Z er 999.54M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på G16Z?
G16Z opnåede en ATH-pris på 0.00022168 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på G16Z?
G16Z så en ATL-pris på 0.00000668 USD.
Hvad er handelsvolumen for G16Z?
Direkte 24-timers handelsvolumen for G16Z er -- USD.
Bliver G16Z højere i år?
G16Z kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se G16Z prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Goth16z (G16Z) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

