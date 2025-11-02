Goth16z (G16Z) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000069 $ 0.0000069 $ 0.0000069 24H lav $ 0.0000076 $ 0.0000076 $ 0.0000076 24H høj 24H lav $ 0.0000069$ 0.0000069 $ 0.0000069 24H høj $ 0.0000076$ 0.0000076 $ 0.0000076 All Time High $ 0.00022168$ 0.00022168 $ 0.00022168 Laveste pris $ 0.00000668$ 0.00000668 $ 0.00000668 Prisændring (1H) +0.89% Prisændring (1D) -7.28% Prisændring (7D) -13.58% Prisændring (7D) -13.58%

Goth16z (G16Z) realtidsprisen er $0.00000704. I løbet af de sidste 24 timer har G16Z handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000069 og et højdepunkt på $ 0.0000076, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. G16Zs højeste pris nogensinde er $ 0.00022168, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000668.

Når det gælder kortsigtet performance, G16Z har ændret sig med +0.89% i løbet af den sidste time, -7.28% i løbet af 24 timer og -13.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Goth16z (G16Z) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.03K$ 7.03K $ 7.03K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.03K$ 7.03K $ 7.03K Cirkulationsforsyning 999.54M 999.54M 999.54M Samlet Udbud 999,539,431.520278 999,539,431.520278 999,539,431.520278

Den nuværende markedsværdi på Goth16z er $ 7.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af G16Z er 999.54M, med et samlet udbud på 999539431.520278. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.03K.