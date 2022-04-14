Gospodin (GOSPODIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gospodin (GOSPODIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/FyEUKDB7DjfANVJTwSWPkta3yK8bRjSn2nB9y41Qpump

Gospodin (GOSPODIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gospodin (GOSPODIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.85K $ 15.85K $ 15.85K Samlet udbud $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Cirkulerende forsyning $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.85K $ 15.85K $ 15.85K Alle tiders Høj: $ 0.00109347 $ 0.00109347 $ 0.00109347 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Gospodin (GOSPODIN) pris

Gospodin (GOSPODIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gospodin (GOSPODIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOSPODIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOSPODIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOSPODIN's tokenomics, kan du udforske GOSPODIN tokens live-pris!

GOSPODIN Prisprediktion Vil du vide, hvor GOSPODIN måske er på vej hen? Vores GOSPODIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOSPODIN Tokens prisprediktion nu!

