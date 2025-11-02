Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000497 $ 0.00000497 $ 0.00000497 24H lav $ 0.00000508 $ 0.00000508 $ 0.00000508 24H høj 24H lav $ 0.00000497$ 0.00000497 $ 0.00000497 24H høj $ 0.00000508$ 0.00000508 $ 0.00000508 All Time High $ 0.00009041$ 0.00009041 $ 0.00009041 Laveste pris $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.53% Prisændring (7D) -3.29% Prisændring (7D) -3.29%

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) realtidsprisen er $0.00000502. I løbet af de sidste 24 timer har GOR/ACC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000497 og et højdepunkt på $ 0.00000508, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOR/ACCs højeste pris nogensinde er $ 0.00009041, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000491.

Når det gælder kortsigtet performance, GOR/ACC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.53% i løbet af 24 timer og -3.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Cirkulationsforsyning 999.85M 999.85M 999.85M Samlet Udbud 999,851,596.583026 999,851,596.583026 999,851,596.583026

Den nuværende markedsværdi på Gorbagana Acceleration er $ 5.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOR/ACC er 999.85M, med et samlet udbud på 999851596.583026. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.02K.