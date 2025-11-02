UdvekslingDEX+
Den direkte Gorbagana Acceleration pris i dag er 0.00000502 USD. Følg med i realtid GOR/ACC til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GOR/ACC prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Gorbagana Acceleration Pris (GOR/ACC)

Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:59:03 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Prisoplysninger (USD)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) realtidsprisen er $0.00000502. I løbet af de sidste 24 timer har GOR/ACC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000497 og et højdepunkt på $ 0.00000508, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOR/ACCs højeste pris nogensinde er $ 0.00009041, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000491.

Når det gælder kortsigtet performance, GOR/ACC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.53% i løbet af 24 timer og -3.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Den nuværende markedsværdi på Gorbagana Acceleration er $ 5.02K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOR/ACC er 999.85M, med et samlet udbud på 999851596.583026. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.02K.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Gorbagana Acceleration til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Gorbagana Acceleration til USD $ -0.0000021704.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Gorbagana Acceleration til USD $ -0.0000025503.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Gorbagana Acceleration til USD $ -0.000005688315035714336.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.53%
30 dage$ -0.0000021704-43.23%
60 dage$ -0.0000025503-50.80%
90 dage$ -0.000005688315035714336-53.12%

Hvad er Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Ressource

Officiel hjemmeside

Gorbagana Acceleration Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Gorbagana Acceleration.

Tjek Gorbagana Acceleration prisprediktion nu!

GOR/ACC til lokale valutaer

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Tokenomics

At forstå tokenomics for Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GOR/ACC Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Hvor meget er Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) værd i dag?
Den direkte GOR/ACC pris i USD er 0.00000502 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GOR/ACC til USD pris?
Den aktuelle pris på GOR/ACCtil USD er $ 0.00000502. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Gorbagana Acceleration?
Markedsværdien for GOR/ACC er $ 5.02K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GOR/ACC?
Den cirkulerende forsyning af GOR/ACC er 999.85M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GOR/ACC?
GOR/ACC opnåede en ATH-pris på 0.00009041 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GOR/ACC?
GOR/ACC så en ATL-pris på 0.00000491 USD.
Hvad er handelsvolumen for GOR/ACC?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GOR/ACC er -- USD.
Bliver GOR/ACC højere i år?
GOR/ACC kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GOR/ACC prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:59:03 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Vigtige brancheopdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

