GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Information GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service. Officiel hjemmeside: https://goosepumps.co Hvidbog: https://goosepumps.co/GoosepumpsAI_Pitch.pdf Køb GOOSEPUMPS nu!

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.71K $ 21.71K $ 21.71K Samlet udbud $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Cirkulerende forsyning $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.71K $ 21.71K $ 21.71K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) pris

GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOOSEPUMPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOOSEPUMPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOOSEPUMPS's tokenomics, kan du udforske GOOSEPUMPS tokens live-pris!

GOOSEPUMPS Prisprediktion Vil du vide, hvor GOOSEPUMPS måske er på vej hen? Vores GOOSEPUMPS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOOSEPUMPS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!