GooseFX (GOFX) Tokenomics Få vigtig indsigt i GooseFX (GOFX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GooseFX (GOFX) Information GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs. Officiel hjemmeside: https://goosefx.io/ Køb GOFX nu!

GooseFX (GOFX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GooseFX (GOFX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 412.98K $ 412.98K $ 412.98K Samlet udbud $ 695.05M $ 695.05M $ 695.05M Cirkulerende forsyning $ 368.45M $ 368.45M $ 368.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 779.05K $ 779.05K $ 779.05K Alle tiders Høj: $ 0.414305 $ 0.414305 $ 0.414305 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00112086 $ 0.00112086 $ 0.00112086 Få mere at vide om GooseFX (GOFX) pris

GooseFX (GOFX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GooseFX (GOFX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOFX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOFX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOFX's tokenomics, kan du udforske GOFX tokens live-pris!

GOFX Prisprediktion Vil du vide, hvor GOFX måske er på vej hen? Vores GOFX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOFX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!