GOOSEAI (GOOSE) Tokenomics Få vigtig indsigt i GOOSEAI (GOOSE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

GOOSEAI (GOOSE) Information $GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven. Officiel hjemmeside: https://gooseai.io/ Hvidbog: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:41e13c9e-0b1c-4dbd-88ad-1edf1a056318 Køb GOOSE nu!

GOOSEAI (GOOSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOOSEAI (GOOSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.08K $ 33.08K $ 33.08K Samlet udbud $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M Cirkulerende forsyning $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.08K $ 33.08K $ 33.08K Alle tiders Høj: $ 0.0002086 $ 0.0002086 $ 0.0002086 Alle tiders Lav: $ 0.00002496 $ 0.00002496 $ 0.00002496 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GOOSEAI (GOOSE) pris

GOOSEAI (GOOSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GOOSEAI (GOOSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOOSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOOSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOOSE's tokenomics, kan du udforske GOOSE tokens live-pris!

GOOSE Prisprediktion Vil du vide, hvor GOOSE måske er på vej hen? Vores GOOSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOOSE Tokens prisprediktion nu!

