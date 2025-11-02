Good Rudi (GOODRUDI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001775 $ 0.00001775 $ 0.00001775 24H lav $ 0.00001822 $ 0.00001822 $ 0.00001822 24H høj 24H lav $ 0.00001775$ 0.00001775 $ 0.00001775 24H høj $ 0.00001822$ 0.00001822 $ 0.00001822 All Time High $ 0.00096358$ 0.00096358 $ 0.00096358 Laveste pris $ 0.00001775$ 0.00001775 $ 0.00001775 Prisændring (1H) +0.27% Prisændring (1D) -0.65% Prisændring (7D) -35.60% Prisændring (7D) -35.60%

Good Rudi (GOODRUDI) realtidsprisen er $0.000018. I løbet af de sidste 24 timer har GOODRUDI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001775 og et højdepunkt på $ 0.00001822, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOODRUDIs højeste pris nogensinde er $ 0.00096358, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001775.

Når det gælder kortsigtet performance, GOODRUDI har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, -0.65% i løbet af 24 timer og -35.60% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Good Rudi (GOODRUDI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 17.99K$ 17.99K $ 17.99K Cirkulationsforsyning 999.53M 999.53M 999.53M Samlet Udbud 999,528,949.994243 999,528,949.994243 999,528,949.994243

Den nuværende markedsværdi på Good Rudi er $ 17.99K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOODRUDI er 999.53M, med et samlet udbud på 999528949.994243. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 17.99K.