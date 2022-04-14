Good Person Coin (GPCX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Good Person Coin (GPCX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Good Person Coin (GPCX) Information A social media platform where people's physical and personal characteristics can be voted on. They can earn GPCX tokens with the votes collected. Officiel hjemmeside: https://www.goodpersoncoin.com/

Good Person Coin (GPCX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Good Person Coin (GPCX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.01M $ 14.01M $ 14.01M Alle tiders Høj: $ 0.00161263 $ 0.00161263 $ 0.00161263 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00140083 $ 0.00140083 $ 0.00140083 Få mere at vide om Good Person Coin (GPCX) pris

Good Person Coin (GPCX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Good Person Coin (GPCX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GPCX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GPCX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GPCX's tokenomics, kan du udforske GPCX tokens live-pris!

GPCX Prisprediktion Vil du vide, hvor GPCX måske er på vej hen? Vores GPCX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GPCX Tokens prisprediktion nu!

