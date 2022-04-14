Good Games Guild (GGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Good Games Guild (GGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Good Games Guild (GGG) Information Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Officiel hjemmeside: https://goodgamesguild.com/ Køb GGG nu!

Good Games Guild (GGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Good Games Guild (GGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 135.88K $ 135.88K $ 135.88K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 339.71K $ 339.71K $ 339.71K Alle tiders Høj: $ 16.86 $ 16.86 $ 16.86 Alle tiders Lav: $ 0.00180044 $ 0.00180044 $ 0.00180044 Nuværende pris: $ 0.00339898 $ 0.00339898 $ 0.00339898 Få mere at vide om Good Games Guild (GGG) pris

Good Games Guild (GGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Good Games Guild (GGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GGG's tokenomics, kan du udforske GGG tokens live-pris!

GGG Prisprediktion Vil du vide, hvor GGG måske er på vej hen? Vores GGG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GGG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!