Good Game US Dollar (GGUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Good Game US Dollar (GGUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Good Game US Dollar (GGUSD) Information Officiel hjemmeside: https://fsl.com/ggusd

Good Game US Dollar (GGUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Good Game US Dollar (GGUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Samlet udbud $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Cirkulerende forsyning $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Alle tiders Høj: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Alle tiders Lav: $ 0.995379 $ 0.995379 $ 0.995379 Nuværende pris: $ 0.999958 $ 0.999958 $ 0.999958 Få mere at vide om Good Game US Dollar (GGUSD) pris

Good Game US Dollar (GGUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Good Game US Dollar (GGUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GGUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GGUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GGUSD's tokenomics, kan du udforske GGUSD tokens live-pris!

GGUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor GGUSD måske er på vej hen? Vores GGUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GGUSD Tokens prisprediktion nu!

