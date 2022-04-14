Good Boy (BOY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Good Boy (BOY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Good Boy (BOY) Information Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth. Officiel hjemmeside: https://www.goodboysol.net/ Hvidbog: https://www.goodboysolana.com/ Køb BOY nu!

Good Boy (BOY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Good Boy (BOY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.98K $ 35.98K $ 35.98K Samlet udbud $ 845.88M $ 845.88M $ 845.88M Cirkulerende forsyning $ 845.88M $ 845.88M $ 845.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.98K $ 35.98K $ 35.98K Alle tiders Høj: $ 0.01083526 $ 0.01083526 $ 0.01083526 Alle tiders Lav: $ 0.00003039 $ 0.00003039 $ 0.00003039 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Good Boy (BOY) pris

Good Boy (BOY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Good Boy (BOY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOY's tokenomics, kan du udforske BOY tokens live-pris!

