gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i gooch coin (GOOCH COIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

gooch coin (GOOCH COIN) Information gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” Officiel hjemmeside: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c Køb GOOCH COIN nu!

gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for gooch coin (GOOCH COIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 53.10K $ 53.10K $ 53.10K Samlet udbud $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Cirkulerende forsyning $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.10K $ 53.10K $ 53.10K Alle tiders Høj: $ 0.00318822 $ 0.00318822 $ 0.00318822 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om gooch coin (GOOCH COIN) pris

gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for gooch coin (GOOCH COIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOOCH COIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOOCH COIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOOCH COIN's tokenomics, kan du udforske GOOCH COIN tokens live-pris!

GOOCH COIN Prisprediktion Vil du vide, hvor GOOCH COIN måske er på vej hen? Vores GOOCH COIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOOCH COIN Tokens prisprediktion nu!

