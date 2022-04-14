GONG (GONG) Tokenomics Få vigtig indsigt i GONG (GONG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GONG (GONG) Information Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth. Officiel hjemmeside: https://wepunks.wtf/token Hvidbog: https://wepunks.gitbook.io/ Køb GONG nu!

GONG (GONG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GONG (GONG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.81K Samlet udbud $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 2.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.81K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

GONG (GONG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GONG (GONG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GONG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GONG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GONG's tokenomics, kan du udforske GONG tokens live-pris!

