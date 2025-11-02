Goliath (GOLIATH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000076 $ 0.0000076 $ 0.0000076 24H lav $ 0.00000774 $ 0.00000774 $ 0.00000774 24H høj 24H lav $ 0.0000076$ 0.0000076 $ 0.0000076 24H høj $ 0.00000774$ 0.00000774 $ 0.00000774 All Time High $ 0.00137047$ 0.00137047 $ 0.00137047 Laveste pris $ 0.00000746$ 0.00000746 $ 0.00000746 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) -0.83% Prisændring (7D) -5.38% Prisændring (7D) -5.38%

Goliath (GOLIATH) realtidsprisen er $0.00000764. I løbet af de sidste 24 timer har GOLIATH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000076 og et højdepunkt på $ 0.00000774, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOLIATHs højeste pris nogensinde er $ 0.00137047, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000746.

Når det gælder kortsigtet performance, GOLIATH har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.83% i løbet af 24 timer og -5.38% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Goliath (GOLIATH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.63K$ 7.63K $ 7.63K Cirkulationsforsyning 999.50M 999.50M 999.50M Samlet Udbud 999,502,465.081757 999,502,465.081757 999,502,465.081757

Den nuværende markedsværdi på Goliath er $ 7.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOLIATH er 999.50M, med et samlet udbud på 999502465.081757. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.63K.