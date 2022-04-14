Goldilocks DAO (LOCKS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Goldilocks DAO (LOCKS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Goldilocks DAO (LOCKS) Information Goldilocks DAO is a Berachain-native DeFi hub featuring a custom AMM (Goldiswap), NFT lending (Goldilend), and yield-tokenizing vaults (Goldivaults). Goldiswap introduces an “up-only” floor price and lets users unlock deep, interest-free liquidity without risk of liquidation. The Goldilocks DAO aims to offer unique and novel yield opportunities that drive value to Goldiswap, and grow a significant Treasury for LOCKS holders. Officiel hjemmeside: https://www.goldilocksdao.io/ Hvidbog: https://goldilocks.gitbook.io/docs Køb LOCKS nu!

Goldilocks DAO (LOCKS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Goldilocks DAO (LOCKS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 226.51M $ 226.51M $ 226.51M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Alle tiders Høj: $ 0.02144746 $ 0.02144746 $ 0.02144746 Alle tiders Lav: $ 0.01289382 $ 0.01289382 $ 0.01289382 Nuværende pris: $ 0.01346814 $ 0.01346814 $ 0.01346814 Få mere at vide om Goldilocks DAO (LOCKS) pris

Goldilocks DAO (LOCKS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Goldilocks DAO (LOCKS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LOCKS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LOCKS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LOCKS's tokenomics, kan du udforske LOCKS tokens live-pris!

LOCKS Prisprediktion Vil du vide, hvor LOCKS måske er på vej hen? Vores LOCKS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LOCKS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!