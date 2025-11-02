GoldenCat (CATS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00001058$ 0.00001058 $ 0.00001058 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.25% Prisændring (1D) -1.76% Prisændring (7D) -9.93% Prisændring (7D) -9.93%

GoldenCat (CATS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CATS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CATSs højeste pris nogensinde er $ 0.00001058, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CATS har ændret sig med +0.25% i løbet af den sidste time, -1.76% i løbet af 24 timer og -9.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GoldenCat (CATS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 94.21K$ 94.21K $ 94.21K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 94.21K$ 94.21K $ 94.21K Cirkulationsforsyning 690.69B 690.69B 690.69B Samlet Udbud 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Den nuværende markedsværdi på GoldenCat er $ 94.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CATS er 690.69B, med et samlet udbud på 690689999999.9999. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 94.21K.