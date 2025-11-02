UdvekslingDEX+
Den direkte GoldenCat pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid CATS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CATS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

GoldenCat Pris (CATS)

1 CATS til USD direkte pris:

GoldenCat (CATS) Live prisdiagram
GoldenCat (CATS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001058
$ 0.00001058$ 0.00001058

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-1.76%

-9.93%

-9.93%

GoldenCat (CATS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CATS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CATSs højeste pris nogensinde er $ 0.00001058, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CATS har ændret sig med +0.25% i løbet af den sidste time, -1.76% i løbet af 24 timer og -9.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GoldenCat (CATS) Markedsinformation

$ 94.21K
$ 94.21K$ 94.21K

--
----

$ 94.21K
$ 94.21K$ 94.21K

690.69B
690.69B 690.69B

690,689,999,999.9999
690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Den nuværende markedsværdi på GoldenCat er $ 94.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CATS er 690.69B, med et samlet udbud på 690689999999.9999. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 94.21K.

GoldenCat (CATS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af GoldenCat til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af GoldenCat til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af GoldenCat til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af GoldenCat til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-1.76%
30 dage$ 0-11.59%
60 dage$ 0+10.19%
90 dage$ 0--

Hvad er GoldenCat (CATS)

Introducing Golden Cat: Your Purrfect Memecoin Adventure Golden Cat was born at a time when Binance Smart Chain is poised to reclaim its former glory! Its mission is not only to ride the memecoin wave but to emerge as a leading token to drive the growth and golden age of memecoins on Binance Smart Chain!

The Meaning Behind the Name Golden Cat The name Golden Cat is a perfect blend of two powerful symbols. Gold, representing endurance, prosperity, and countless positive connotations, is paired with the cat, a beloved animal known for its intelligence and grace. Together, they symbolize a community of cat lovers striving for shared prosperity.

If you are a cat lover and aim for prosperity. Join the Golden Cat revolution on Binance Smart Chain now!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

GoldenCat (CATS) Ressource

Officiel hjemmeside

GoldenCat Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil GoldenCat (CATS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine GoldenCat (CATS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for GoldenCat.

Tjek GoldenCat prisprediktion nu!

CATS til lokale valutaer

GoldenCat (CATS) Tokenomics

At forstå tokenomics for GoldenCat (CATS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CATS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om GoldenCat (CATS)

Hvor meget er GoldenCat (CATS) værd i dag?
Den direkte CATS pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CATS til USD pris?
Den aktuelle pris på CATStil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af GoldenCat?
Markedsværdien for CATS er $ 94.21K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CATS?
Den cirkulerende forsyning af CATS er 690.69B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CATS?
CATS opnåede en ATH-pris på 0.00001058 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CATS?
CATS så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for CATS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CATS er -- USD.
Bliver CATS højere i år?
CATS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CATS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
GoldenCat (CATS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

