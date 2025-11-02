UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Golden Donkey pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GDK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GDK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Golden Donkey pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GDK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GDK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GDK

GDK Prisinfo

Hvad er GDK

GDK Officiel hjemmeside

GDK Tokenomics

GDK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Golden Donkey Logo

Golden Donkey Pris (GDK)

Ikke noteret

1 GDK til USD direkte pris:

$0.00016063
$0.00016063$0.00016063
+11.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Golden Donkey (GDK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:43:11 (UTC+8)

Golden Donkey (GDK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+11.43%

+37.10%

+37.10%

Golden Donkey (GDK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GDK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GDKs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GDK har ændret sig med +0.61% i løbet af den sidste time, +11.43% i løbet af 24 timer og +37.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Golden Donkey (GDK) Markedsinformation

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Golden Donkey er $ 1.61M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GDK er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.61M.

Golden Donkey (GDK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Golden Donkey til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Golden Donkey til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Golden Donkey til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Golden Donkey til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+11.43%
30 dage$ 0--
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Golden Donkey (GDK) Ressource

Officiel hjemmeside

Golden Donkey Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Golden Donkey (GDK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Golden Donkey (GDK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Golden Donkey.

Tjek Golden Donkey prisprediktion nu!

GDK til lokale valutaer

Golden Donkey (GDK) Tokenomics

At forstå tokenomics for Golden Donkey (GDK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GDK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Golden Donkey (GDK)

Hvor meget er Golden Donkey (GDK) værd i dag?
Den direkte GDK pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GDK til USD pris?
Den aktuelle pris på GDKtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Golden Donkey?
Markedsværdien for GDK er $ 1.61M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GDK?
Den cirkulerende forsyning af GDK er 10.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GDK?
GDK opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GDK?
GDK så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for GDK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GDK er -- USD.
Bliver GDK højere i år?
GDK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GDK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:43:11 (UTC+8)

Golden Donkey (GDK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,037.34
$110,037.34$110,037.34

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,875.32
$3,875.32$3,875.32

-0.51%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02909
$0.02909$0.02909

-3.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

+0.02%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,037.34
$110,037.34$110,037.34

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,875.32
$3,875.32$3,875.32

-0.51%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

+0.02%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.43
$73.43$73.43

+3.55%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.120
$20.120$20.120

+5.30%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07540
$0.07540$0.07540

+50.80%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000388
$0.000388$0.000388

+126.90%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005277
$0.00005277$0.00005277

+79.36%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032001
$0.0032001$0.0032001

+56.89%