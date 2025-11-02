Golden Donkey (GDK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.61% Prisændring (1D) +11.43% Prisændring (7D) +37.10%

Golden Donkey (GDK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GDK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GDKs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GDK har ændret sig med +0.61% i løbet af den sidste time, +11.43% i løbet af 24 timer og +37.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Golden Donkey (GDK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.61M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.61M Cirkulationsforsyning 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Golden Donkey er $ 1.61M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GDK er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.61M.