Golden Doge (GDOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Golden Doge (GDOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Golden Doge (GDOGE) Information Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get! Officiel hjemmeside: https://goldendoge.finance/ Køb GDOGE nu!

Golden Doge (GDOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Golden Doge (GDOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 88.03K $ 88.03K $ 88.03K Samlet udbud $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Cirkulerende forsyning $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 88.03K $ 88.03K $ 88.03K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Golden Doge (GDOGE) pris

Golden Doge (GDOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Golden Doge (GDOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GDOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GDOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GDOGE's tokenomics, kan du udforske GDOGE tokens live-pris!

