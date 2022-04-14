Golden Ape (GAPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Golden Ape (GAPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Golden Ape (GAPE) Information GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto! Officiel hjemmeside: https://golden-ape.com/ Køb GAPE nu!

Golden Ape (GAPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Golden Ape (GAPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.70K $ 10.70K $ 10.70K Samlet udbud $ 933.60M $ 933.60M $ 933.60M Cirkulerende forsyning $ 933.60M $ 933.60M $ 933.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.70K $ 10.70K $ 10.70K Alle tiders Høj: $ 0.00149718 $ 0.00149718 $ 0.00149718 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Golden Ape (GAPE) pris

Golden Ape (GAPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Golden Ape (GAPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GAPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GAPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GAPE's tokenomics, kan du udforske GAPE tokens live-pris!

GAPE Prisprediktion Vil du vide, hvor GAPE måske er på vej hen? Vores GAPE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GAPE Tokens prisprediktion nu!

