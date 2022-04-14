Golden Age (GOLDEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Golden Age (GOLDEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Golden Age (GOLDEN) Information This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana. Officiel hjemmeside: https://thegoldenage.info/ Køb GOLDEN nu!

Golden Age (GOLDEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Golden Age (GOLDEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.63K $ 50.63K $ 50.63K Samlet udbud $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M Cirkulerende forsyning $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.63K $ 50.63K $ 50.63K Alle tiders Høj: $ 0.0014933 $ 0.0014933 $ 0.0014933 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Golden Age (GOLDEN) pris

Golden Age (GOLDEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Golden Age (GOLDEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOLDEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOLDEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOLDEN's tokenomics, kan du udforske GOLDEN tokens live-pris!

GOLDEN Prisprediktion Vil du vide, hvor GOLDEN måske er på vej hen? Vores GOLDEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GOLDEN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!