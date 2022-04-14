Goldcoin (GLC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Goldcoin (GLC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Goldcoin (GLC) Information Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android. Officiel hjemmeside: https://www.goldcoinproject.org/ Hvidbog: https://github.com/goldcoin/wiki/wiki/GoldCoin-Whitepaper Køb GLC nu!

Goldcoin (GLC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Goldcoin (GLC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Samlet udbud $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Cirkulerende forsyning $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.49M $ 9.49M $ 9.49M Alle tiders Høj: $ 0.773829 $ 0.773829 $ 0.773829 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00828021 $ 0.00828021 $ 0.00828021 Få mere at vide om Goldcoin (GLC) pris

Goldcoin (GLC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Goldcoin (GLC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLC's tokenomics, kan du udforske GLC tokens live-pris!

