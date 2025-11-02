Gold xStock (GLDX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 367.76 24H lav $ 378.32 24H høj All Time High $ 4,340.05 Laveste pris $ 300.95 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) -0.25% Prisændring (7D) -2.13%

Gold xStock (GLDX) realtidsprisen er $371.55. I løbet af de sidste 24 timer har GLDX handlet mellem et lavpunkt på $ 367.76 og et højdepunkt på $ 378.32, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GLDXs højeste pris nogensinde er $ 4,340.05, mens den laveste pris nogensinde er $ 300.95.

Når det gælder kortsigtet performance, GLDX har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -0.25% i løbet af 24 timer og -2.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gold xStock (GLDX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.90M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.12M Cirkulationsforsyning 5.11K Samlet Udbud 29,899.96475353

Den nuværende markedsværdi på Gold xStock er $ 1.90M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GLDX er 5.11K, med et samlet udbud på 29899.96475353. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.12M.