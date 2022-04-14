Gold DAO (GOLDAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gold DAO (GOLDAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gold DAO (GOLDAO) Information Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/). Officiel hjemmeside: https://www.gold-dao.org/ Hvidbog: https://gold-dao.gitbook.io/gold-dao-whitepaper Køb GOLDAO nu!

Gold DAO (GOLDAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gold DAO (GOLDAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.07M $ 15.07M $ 15.07M Samlet udbud $ 992.33M $ 992.33M $ 992.33M Cirkulerende forsyning $ 707.01M $ 707.01M $ 707.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.16M $ 21.16M $ 21.16M Alle tiders Høj: $ 0.087434 $ 0.087434 $ 0.087434 Alle tiders Lav: $ 0.01322844 $ 0.01322844 $ 0.01322844 Nuværende pris: $ 0.02136087 $ 0.02136087 $ 0.02136087 Få mere at vide om Gold DAO (GOLDAO) pris

Gold DAO (GOLDAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gold DAO (GOLDAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOLDAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOLDAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOLDAO's tokenomics, kan du udforske GOLDAO tokens live-pris!

