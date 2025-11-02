GoHost (GOHOST) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.164158$ 0.164158 $ 0.164158 Laveste pris $ 0.00521641$ 0.00521641 $ 0.00521641 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -2.16% Prisændring (7D) -2.16%

GoHost (GOHOST) realtidsprisen er $0.00527706. I løbet af de sidste 24 timer har GOHOST handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GOHOSTs højeste pris nogensinde er $ 0.164158, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00521641.

Når det gælder kortsigtet performance, GOHOST har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -2.16% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GoHost (GOHOST) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Cirkulationsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på GoHost er $ 5.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOHOST er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.28K.