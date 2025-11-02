God The Dog Pris (GOD)
God The Dog (GOD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GOD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GODs højeste pris nogensinde er $ 0.00932323, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, GOD har ændret sig med -0.65% i løbet af den sidste time, -5.93% i løbet af 24 timer og -29.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på God The Dog er $ 652.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOD er 991.33M, med et samlet udbud på 991326303.3210633. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 652.28K.
I løbet af i dag var prisændringen af God The Dog til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af God The Dog til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af God The Dog til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af God The Dog til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-5.93%
|30 dage
|$ 0
|-83.40%
|60 dage
|$ 0
|-85.65%
|90 dage
|$ 0
|--
God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.
God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.
From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.
Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.
God was destined for great things. He was a special dog.
All because he was the pup that never gave up.
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
