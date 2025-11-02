UdvekslingDEX+
Den direkte God The Dog pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GOD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GOD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte God The Dog pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid GOD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GOD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GOD

GOD Prisinfo

Hvad er GOD

GOD Officiel hjemmeside

GOD Tokenomics

GOD Prisprognose

God The Dog Logo

God The Dog Pris (GOD)

Ikke noteret

1 GOD til USD direkte pris:

$0.00065367
-5.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
USD
God The Dog (GOD) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:42:49 (UTC+8)

God The Dog (GOD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0.00932323
$ 0
-0.65%

-5.93%

-29.03%

-29.03%

God The Dog (GOD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GOD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GODs højeste pris nogensinde er $ 0.00932323, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GOD har ændret sig med -0.65% i løbet af den sidste time, -5.93% i løbet af 24 timer og -29.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

God The Dog (GOD) Markedsinformation

$ 652.28K
--
$ 652.28K
991.33M
991,326,303.3210633
Den nuværende markedsværdi på God The Dog er $ 652.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOD er 991.33M, med et samlet udbud på 991326303.3210633. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 652.28K.

God The Dog (GOD) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af God The Dog til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af God The Dog til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af God The Dog til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af God The Dog til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-5.93%
30 dage$ 0-83.40%
60 dage$ 0-85.65%
90 dage$ 0--

Hvad er God The Dog (GOD)

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

God The Dog (GOD) Ressource

Officiel hjemmeside

God The Dog Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil God The Dog (GOD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine God The Dog (GOD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for God The Dog.

Tjek God The Dog prisprediktion nu!

GOD til lokale valutaer

God The Dog (GOD) Tokenomics

At forstå tokenomics for God The Dog (GOD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GOD Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om God The Dog (GOD)

Hvor meget er God The Dog (GOD) værd i dag?
Den direkte GOD pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GOD til USD pris?
Den aktuelle pris på GODtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af God The Dog?
Markedsværdien for GOD er $ 652.28K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GOD?
Den cirkulerende forsyning af GOD er 991.33M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GOD?
GOD opnåede en ATH-pris på 0.00932323 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GOD?
GOD så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for GOD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GOD er -- USD.
Bliver GOD højere i år?
GOD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GOD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
God The Dog (GOD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

