God The Dog (GOD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00932323$ 0.00932323 $ 0.00932323 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.65% Prisændring (1D) -5.93% Prisændring (7D) -29.03% Prisændring (7D) -29.03%

God The Dog (GOD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GOD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GODs højeste pris nogensinde er $ 0.00932323, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GOD har ændret sig med -0.65% i løbet af den sidste time, -5.93% i løbet af 24 timer og -29.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

God The Dog (GOD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 652.28K$ 652.28K $ 652.28K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 652.28K$ 652.28K $ 652.28K Cirkulationsforsyning 991.33M 991.33M 991.33M Samlet Udbud 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Den nuværende markedsværdi på God The Dog er $ 652.28K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GOD er 991.33M, med et samlet udbud på 991326303.3210633. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 652.28K.