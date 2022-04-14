GoCryptoMe (GCME) Tokenomics Få vigtig indsigt i GoCryptoMe (GCME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GoCryptoMe (GCME) Information "GoCryptoMe is a blockchain-based ecosystem that provides crowdfunding via cryptocurrency. With GoCryptoMe, the people are in power. Holders of our NFTs will be able to vote on a project’s inclusion on the GoCryptoMe crowdfunding website. If the project is determined to be a fully legal and legitimate cause, then the project’s creator will have free use of the platform. Through decentralization — once funds are in place — they cannot be censored or redirected by governments or corporate executives who may have agendas, biases, or are under pressure from third-parties. GoCryptoMe’s long-term goal is to create a platform where crowdfunding will be uncensored, secure, transparent, and free of corporate or political influence. A platform that can spread globally, giving users the best experience and the freedom to fund any cause, venture, or entity they love." Officiel hjemmeside: https://gocryptome.io Køb GCME nu!

GoCryptoMe (GCME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GoCryptoMe (GCME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.01K $ 33.01K $ 33.01K Alle tiders Høj: $ 0.261989 $ 0.261989 $ 0.261989 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00033022 $ 0.00033022 $ 0.00033022 Få mere at vide om GoCryptoMe (GCME) pris

GoCryptoMe (GCME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GoCryptoMe (GCME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GCME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GCME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GCME's tokenomics, kan du udforske GCME tokens live-pris!

