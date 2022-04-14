GoByte (GBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i GoByte (GBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GoByte (GBX) Information GoByte is the fastest, most secure & most affordable Proof-of-Work cryptocurrency in the world. Its network features instantly settled & respendable transactions, 51% attack immunity, optionally private transactions and the first decentralized blockchain governance and self-funding model through incentivized full nodes which enable mass adoption scaling. Officiel hjemmeside: https://gobyte.network/ Køb GBX nu!

GoByte (GBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GoByte (GBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 31.80M $ 31.80M $ 31.80M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.18K $ 36.18K $ 36.18K Alle tiders Høj: $ 78.66 $ 78.66 $ 78.66 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00113785 $ 0.00113785 $ 0.00113785 Få mere at vide om GoByte (GBX) pris

GoByte (GBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GoByte (GBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GBX's tokenomics, kan du udforske GBX tokens live-pris!

