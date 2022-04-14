GOATX (GOATX) Tokenomics Få vigtig indsigt i GOATX (GOATX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GOATX (GOATX) Information G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’ Officiel hjemmeside: https://app.thegoatx.win/ Hvidbog: https://xlr8r-build.gitbook.io/g.o.a.t.x Køb GOATX nu!

GOATX (GOATX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOATX (GOATX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.08K $ 61.08K $ 61.08K Samlet udbud $ 1.90T $ 1.90T $ 1.90T Cirkulerende forsyning $ 1.90T $ 1.90T $ 1.90T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.08K $ 61.08K $ 61.08K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GOATX (GOATX) pris

GOATX (GOATX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GOATX (GOATX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOATX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOATX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOATX's tokenomics, kan du udforske GOATX tokens live-pris!

