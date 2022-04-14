Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Goatseus Poppimus (POPGOAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Information 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 Officiel hjemmeside: https://www.popgoat.click Køb POPGOAT nu!

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Goatseus Poppimus (POPGOAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.12K $ 21.12K $ 21.12K Samlet udbud $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M Cirkulerende forsyning $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.12K $ 21.12K $ 21.12K Alle tiders Høj: $ 0.00372407 $ 0.00372407 $ 0.00372407 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Goatseus Poppimus (POPGOAT) pris

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Goatseus Poppimus (POPGOAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POPGOAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POPGOAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POPGOAT's tokenomics, kan du udforske POPGOAT tokens live-pris!

POPGOAT Prisprediktion Vil du vide, hvor POPGOAT måske er på vej hen? Vores POPGOAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POPGOAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!