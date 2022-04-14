goatseglebe (GLEBE) Tokenomics Få vigtig indsigt i goatseglebe (GLEBE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

goatseglebe (GLEBE) Information Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat Officiel hjemmeside: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721552939-scenario-terminal-of-truths-txt Køb GLEBE nu!

goatseglebe (GLEBE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for goatseglebe (GLEBE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.15K $ 11.15K $ 11.15K Samlet udbud $ 993.91M $ 993.91M $ 993.91M Cirkulerende forsyning $ 993.91M $ 993.91M $ 993.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.15K $ 11.15K $ 11.15K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om goatseglebe (GLEBE) pris

goatseglebe (GLEBE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for goatseglebe (GLEBE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLEBE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLEBE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLEBE's tokenomics, kan du udforske GLEBE tokens live-pris!

GLEBE Prisprediktion Vil du vide, hvor GLEBE måske er på vej hen? Vores GLEBE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLEBE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!