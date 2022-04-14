GOATSE (GOATSE) Tokenomics Få vigtig indsigt i GOATSE (GOATSE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GOATSE (GOATSE) Information GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It’s a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we’re pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it’s a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand. Officiel hjemmeside: https://tickergoatse.xyz Køb GOATSE nu!

GOATSE (GOATSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOATSE (GOATSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.36K $ 12.36K $ 12.36K Samlet udbud $ 99,921.59T $ 99,921.59T $ 99,921.59T Cirkulerende forsyning $ 99,921.59T $ 99,921.59T $ 99,921.59T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.36K $ 12.36K $ 12.36K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GOATSE (GOATSE) pris

GOATSE (GOATSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GOATSE (GOATSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOATSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOATSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOATSE's tokenomics, kan du udforske GOATSE tokens live-pris!

GOATSE Prisprediktion Vil du vide, hvor GOATSE måske er på vej hen? Vores GOATSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

