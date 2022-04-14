GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomics Få vigtig indsigt i GOAT GAINS (GGAINS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GOAT GAINS (GGAINS) Information Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Officiel hjemmeside: https://gainsgoat.xyz/ Køb GGAINS nu!

GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GOAT GAINS (GGAINS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.23K $ 8.23K $ 8.23K Samlet udbud $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Cirkulerende forsyning $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.23K $ 8.23K $ 8.23K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GOAT GAINS (GGAINS) pris

GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GOAT GAINS (GGAINS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GGAINS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GGAINS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GGAINS's tokenomics, kan du udforske GGAINS tokens live-pris!

GGAINS Prisprediktion Vil du vide, hvor GGAINS måske er på vej hen? Vores GGAINS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GGAINS Tokens prisprediktion nu!

