Den direkte Go Rest Offline pris i dag er 0.00014225 USD. Følg med i realtid GROF til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GROF prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GROF

GROF Prisinfo

Hvad er GROF

GROF Whitepaper

GROF Officiel hjemmeside

GROF Tokenomics

GROF Prisprognose

Go Rest Offline Pris (GROF)

Ikke noteret

1 GROF til USD direkte pris:

$0.00014154
$0.00014154
-1.30%1D
mexc
USD
Go Rest Offline (GROF) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:42:43 (UTC+8)

Go Rest Offline (GROF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00014094
$ 0.00014094
24H lav
$ 0.00014404
$ 0.00014404
24H høj

$ 0.00014094
$ 0.00014094

$ 0.00014404
$ 0.00014404

$ 0.0059774
$ 0.0059774

$ 0.00013365
$ 0.00013365

+0.75%

-0.76%

-8.46%

-8.46%

Go Rest Offline (GROF) realtidsprisen er $0.00014225. I løbet af de sidste 24 timer har GROF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00014094 og et højdepunkt på $ 0.00014404, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GROFs højeste pris nogensinde er $ 0.0059774, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00013365.

Når det gælder kortsigtet performance, GROF har ændret sig med +0.75% i løbet af den sidste time, -0.76% i løbet af 24 timer og -8.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Go Rest Offline (GROF) Markedsinformation

$ 106.32K
$ 106.32K

--
--

$ 142.23K
$ 142.23K

747.53M
747.53M

999,974,633.381189
999,974,633.381189

Den nuværende markedsværdi på Go Rest Offline er $ 106.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GROF er 747.53M, med et samlet udbud på 999974633.381189. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 142.23K.

Go Rest Offline (GROF) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Go Rest Offline til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Go Rest Offline til USD $ -0.0000800906.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Go Rest Offline til USD $ -0.0001220263.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Go Rest Offline til USD $ -0.0017109967213227169.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.76%
30 dage$ -0.0000800906-56.30%
60 dage$ -0.0001220263-85.78%
90 dage$ -0.0017109967213227169-92.32%

Hvad er Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

Go Rest Offline (GROF) Ressource

Go Rest Offline Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Go Rest Offline (GROF) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Go Rest Offline (GROF) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Go Rest Offline.

Tjek Go Rest Offline prisprediktion nu!

GROF til lokale valutaer

Go Rest Offline (GROF) Tokenomics

At forstå tokenomics for Go Rest Offline (GROF) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GROF Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Go Rest Offline (GROF)

Hvor meget er Go Rest Offline (GROF) værd i dag?
Den direkte GROF pris i USD er 0.00014225 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GROF til USD pris?
Den aktuelle pris på GROFtil USD er $ 0.00014225. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Go Rest Offline?
Markedsværdien for GROF er $ 106.32K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GROF?
Den cirkulerende forsyning af GROF er 747.53M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GROF?
GROF opnåede en ATH-pris på 0.0059774 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GROF?
GROF så en ATL-pris på 0.00013365 USD.
Hvad er handelsvolumen for GROF?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GROF er -- USD.
Bliver GROF højere i år?
GROF kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GROF prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:42:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,030.14

$3,875.33

$0.02903

$186.40

$1.0002

$110,030.14

$3,875.33

$186.40

$73.60

$20.130

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07391

$0.000000000000000000000017

$0.000388

$0.00005272

$0.0022

$0.0032001

