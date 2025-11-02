Go Rest Offline (GROF) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00014094 $ 0.00014094 $ 0.00014094 24H lav $ 0.00014404 $ 0.00014404 $ 0.00014404 24H høj 24H lav $ 0.00014094$ 0.00014094 $ 0.00014094 24H høj $ 0.00014404$ 0.00014404 $ 0.00014404 All Time High $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 Laveste pris $ 0.00013365$ 0.00013365 $ 0.00013365 Prisændring (1H) +0.75% Prisændring (1D) -0.76% Prisændring (7D) -8.46% Prisændring (7D) -8.46%

Go Rest Offline (GROF) realtidsprisen er $0.00014225. I løbet af de sidste 24 timer har GROF handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00014094 og et højdepunkt på $ 0.00014404, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GROFs højeste pris nogensinde er $ 0.0059774, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00013365.

Når det gælder kortsigtet performance, GROF har ændret sig med +0.75% i løbet af den sidste time, -0.76% i løbet af 24 timer og -8.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Go Rest Offline (GROF) Markedsinformation

Markedsværdi $ 106.32K$ 106.32K $ 106.32K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 142.23K$ 142.23K $ 142.23K Cirkulationsforsyning 747.53M 747.53M 747.53M Samlet Udbud 999,974,633.381189 999,974,633.381189 999,974,633.381189

Den nuværende markedsværdi på Go Rest Offline er $ 106.32K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GROF er 747.53M, med et samlet udbud på 999974633.381189. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 142.23K.