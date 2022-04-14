GNY (GNY) Tokenomics Få vigtig indsigt i GNY (GNY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GNY (GNY) Information GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies. Officiel hjemmeside: http://www.gny.io Hvidbog: https://docs.wixstatic.com/ugd/cddf32_25fa71e039144e929f35d5515caf5597.pdf Køb GNY nu!

GNY (GNY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GNY (GNY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 819.94K $ 819.94K $ 819.94K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 178.27M $ 178.27M $ 178.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Alle tiders Høj: $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00459798 $ 0.00459798 $ 0.00459798 Få mere at vide om GNY (GNY) pris

GNY (GNY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GNY (GNY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GNY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GNY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GNY's tokenomics, kan du udforske GNY tokens live-pris!

GNY Prisprediktion Vil du vide, hvor GNY måske er på vej hen? Vores GNY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GNY Tokens prisprediktion nu!

