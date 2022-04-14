GNME MINING GAME (GNME) Tokenomics Få vigtig indsigt i GNME MINING GAME (GNME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GNME MINING GAME (GNME) Information GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies. Officiel hjemmeside: https://www.gnmemining.com/ Hvidbog: https://www.gnmemining.com/whitepaper.html Køb GNME nu!

GNME MINING GAME (GNME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GNME MINING GAME (GNME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 148.92K $ 148.92K $ 148.92K Samlet udbud $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M Cirkulerende forsyning $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 373.75K $ 373.75K $ 373.75K Alle tiders Høj: $ 0.509717 $ 0.509717 $ 0.509717 Alle tiders Lav: $ 0.01029676 $ 0.01029676 $ 0.01029676 Nuværende pris: $ 0.02124424 $ 0.02124424 $ 0.02124424 Få mere at vide om GNME MINING GAME (GNME) pris

GNME MINING GAME (GNME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GNME MINING GAME (GNME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GNME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GNME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GNME's tokenomics, kan du udforske GNME tokens live-pris!

