GMEOW (GMEOW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00815012 $ 0.00815012 $ 0.00815012 24H lav $ 0.00880229 $ 0.00880229 $ 0.00880229 24H høj 24H lav $ 0.00815012$ 0.00815012 $ 0.00815012 24H høj $ 0.00880229$ 0.00880229 $ 0.00880229 All Time High $ 0.038489$ 0.038489 $ 0.038489 Laveste pris $ 0.00815012$ 0.00815012 $ 0.00815012 Prisændring (1H) +0.48% Prisændring (1D) -6.17% Prisændring (7D) -49.18% Prisændring (7D) -49.18%

GMEOW (GMEOW) realtidsprisen er $0.00818893. I løbet af de sidste 24 timer har GMEOW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00815012 og et højdepunkt på $ 0.00880229, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GMEOWs højeste pris nogensinde er $ 0.038489, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00815012.

Når det gælder kortsigtet performance, GMEOW har ændret sig med +0.48% i løbet af den sidste time, -6.17% i løbet af 24 timer og -49.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GMEOW (GMEOW) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på GMEOW er $ 8.18M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GMEOW er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.18M.