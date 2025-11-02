UdvekslingDEX+
Den direkte GMEOW pris i dag er 0.00818893 USD. Følg med i realtid GMEOW til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GMEOW prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

GMEOW Pris (GMEOW)

$0.00818893
GMEOW (GMEOW) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:42:36 (UTC+8)

GMEOW (GMEOW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00815012
24H lav
$ 0.00880229
24H høj

$ 0.00815012
$ 0.00880229
$ 0.038489
$ 0.00815012
+0.48%

-6.17%

-49.18%

-49.18%

GMEOW (GMEOW) realtidsprisen er $0.00818893. I løbet af de sidste 24 timer har GMEOW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00815012 og et højdepunkt på $ 0.00880229, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GMEOWs højeste pris nogensinde er $ 0.038489, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00815012.

Når det gælder kortsigtet performance, GMEOW har ændret sig med +0.48% i løbet af den sidste time, -6.17% i løbet af 24 timer og -49.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GMEOW (GMEOW) Markedsinformation

$ 8.18M
--
$ 8.18M
1.00B
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på GMEOW er $ 8.18M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GMEOW er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.18M.

GMEOW (GMEOW) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af GMEOW til USD $ -0.000539047811650524.
I de sidste 30 dage var prisændringen af GMEOW til USD $ -0.0056986919.
I de sidste 60 dage var prisændringen af GMEOW til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af GMEOW til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000539047811650524-6.17%
30 dage$ -0.0056986919-69.59%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er GMEOW (GMEOW)

Launched in September 2025, GMEOW is a cat-themed meme token living on the Aptos blockchain! GMEOW is a community-driven token with vast majority of the supply airdropped to Aptos community members for free. No private sale or preferential treatment to any holders or buyers. GMEOW is a memecoin token with no inherent or expected financial value. It is purely made for the entertainment of cryptocurrency enthusiasts!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

GMEOW (GMEOW) Ressource

Officiel hjemmeside

GMEOW Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil GMEOW (GMEOW) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine GMEOW (GMEOW) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for GMEOW.

Tjek GMEOW prisprediktion nu!

GMEOW til lokale valutaer

GMEOW (GMEOW) Tokenomics

At forstå tokenomics for GMEOW (GMEOW) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GMEOW Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om GMEOW (GMEOW)

Hvor meget er GMEOW (GMEOW) værd i dag?
Den direkte GMEOW pris i USD er 0.00818893 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GMEOW til USD pris?
Den aktuelle pris på GMEOWtil USD er $ 0.00818893. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af GMEOW?
Markedsværdien for GMEOW er $ 8.18M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GMEOW?
Den cirkulerende forsyning af GMEOW er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GMEOW?
GMEOW opnåede en ATH-pris på 0.038489 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GMEOW?
GMEOW så en ATL-pris på 0.00815012 USD.
Hvad er handelsvolumen for GMEOW?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GMEOW er -- USD.
Bliver GMEOW højere i år?
GMEOW kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GMEOW prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
GMEOW (GMEOW) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

