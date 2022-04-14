Gloria AI (GLORIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Gloria AI (GLORIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Gloria AI (GLORIA) Information Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Officiel hjemmeside: https://itsgloria.ai/ Hvidbog: https://gloriaai.gitbook.io/gloria Køb GLORIA nu!

Gloria AI (GLORIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Gloria AI (GLORIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 667.15K $ 667.15K $ 667.15K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Alle tiders Høj: $ 0.00790726 $ 0.00790726 $ 0.00790726 Alle tiders Lav: $ 0.00081804 $ 0.00081804 $ 0.00081804 Nuværende pris: $ 0.00133313 $ 0.00133313 $ 0.00133313 Få mere at vide om Gloria AI (GLORIA) pris

Gloria AI (GLORIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Gloria AI (GLORIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLORIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLORIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLORIA's tokenomics, kan du udforske GLORIA tokens live-pris!

GLORIA Prisprediktion Vil du vide, hvor GLORIA måske er på vej hen? Vores GLORIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLORIA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!