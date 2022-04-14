GLOOM (GLOOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i GLOOM (GLOOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GLOOM (GLOOM) Information $GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation. Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space. Officiel hjemmeside: https://glooms.art/

GLOOM (GLOOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GLOOM (GLOOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.32K $ 4.32K $ 4.32K Samlet udbud $ 946.97M $ 946.97M $ 946.97M Cirkulerende forsyning $ 711.47M $ 711.47M $ 711.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.74K $ 5.74K $ 5.74K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om GLOOM (GLOOM) pris

GLOOM (GLOOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GLOOM (GLOOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLOOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLOOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLOOM's tokenomics, kan du udforske GLOOM tokens live-pris!

