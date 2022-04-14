Globiance Exchange (GBEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Globiance Exchange (GBEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Globiance Exchange (GBEX) Information Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers. Officiel hjemmeside: https://globiance.com Køb GBEX nu!

Globiance Exchange (GBEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Globiance Exchange (GBEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Samlet udbud $ 500.00T $ 500.00T $ 500.00T Cirkulerende forsyning $ 368.29T $ 368.29T $ 368.29T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Alle tiders Høj: $ 0.00000284 $ 0.00000284 $ 0.00000284 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Globiance Exchange (GBEX) pris

Globiance Exchange (GBEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Globiance Exchange (GBEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GBEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GBEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GBEX's tokenomics, kan du udforske GBEX tokens live-pris!

