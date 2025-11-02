GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000324 $ 0.0000324 $ 0.0000324 24H lav $ 0.00003765 $ 0.00003765 $ 0.00003765 24H høj 24H lav $ 0.0000324$ 0.0000324 $ 0.0000324 24H høj $ 0.00003765$ 0.00003765 $ 0.00003765 All Time High $ 0.00092394$ 0.00092394 $ 0.00092394 Laveste pris $ 0.0000324$ 0.0000324 $ 0.0000324 Prisændring (1H) +0.14% Prisændring (1D) +6.23% Prisændring (7D) +2.49% Prisændring (7D) +2.49%

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) realtidsprisen er $0.00003752. I løbet af de sidste 24 timer har M2 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000324 og et højdepunkt på $ 0.00003765, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. M2s højeste pris nogensinde er $ 0.00092394, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000324.

Når det gælder kortsigtet performance, M2 har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, +6.23% i løbet af 24 timer og +2.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Markedsinformation

Markedsværdi $ 37.50K$ 37.50K $ 37.50K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 37.50K$ 37.50K $ 37.50K Cirkulationsforsyning 999.82M 999.82M 999.82M Samlet Udbud 999,819,254.320125 999,819,254.320125 999,819,254.320125

Den nuværende markedsværdi på GLOBAL MONEY SUPPLY er $ 37.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af M2 er 999.82M, med et samlet udbud på 999819254.320125. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 37.50K.