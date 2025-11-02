UdvekslingDEX+
Den direkte GLOBAL MONEY SUPPLY pris i dag er 0.00003752 USD. Følg med i realtid M2 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk M2 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om M2

M2 Prisinfo

Hvad er M2

M2 Officiel hjemmeside

M2 Tokenomics

M2 Prisprognose

GLOBAL MONEY SUPPLY Pris (M2)

1 M2 til USD direkte pris:

+6.20%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Live prisdiagram
GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000324
$ 0.0000324
24H lav
$ 0.00003765
$ 0.00003765
24H høj

$ 0.0000324
$ 0.0000324

$ 0.00003765
$ 0.00003765

$ 0.00092394
$ 0.00092394

$ 0.0000324
$ 0.0000324

+0.14%

+6.23%

+2.49%

+2.49%

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) realtidsprisen er $0.00003752. I løbet af de sidste 24 timer har M2 handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000324 og et højdepunkt på $ 0.00003765, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. M2s højeste pris nogensinde er $ 0.00092394, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0000324.

Når det gælder kortsigtet performance, M2 har ændret sig med +0.14% i løbet af den sidste time, +6.23% i løbet af 24 timer og +2.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Markedsinformation

$ 37.50K
$ 37.50K

--
--

$ 37.50K
$ 37.50K

999.82M
999.82M

999,819,254.320125
999,819,254.320125

Den nuværende markedsværdi på GLOBAL MONEY SUPPLY er $ 37.50K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af M2 er 999.82M, med et samlet udbud på 999819254.320125. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 37.50K.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af GLOBAL MONEY SUPPLY til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af GLOBAL MONEY SUPPLY til USD $ -0.0000234780.
I de sidste 60 dage var prisændringen af GLOBAL MONEY SUPPLY til USD $ -0.0000331230.
I de sidste 90 dage var prisændringen af GLOBAL MONEY SUPPLY til USD $ -0.00023447314414964686.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+6.23%
30 dage$ -0.0000234780-62.57%
60 dage$ -0.0000331230-88.28%
90 dage$ -0.00023447314414964686-86.20%

Hvad er GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

The M2 token on Solana is a powerful cryptographic technology encompassing the world's global money supply at any given time.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Ressource

Officiel hjemmeside

GLOBAL MONEY SUPPLY Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for GLOBAL MONEY SUPPLY.

Tjek GLOBAL MONEY SUPPLY prisprediktion nu!

M2 til lokale valutaer

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Tokenomics

At forstå tokenomics for GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om M2 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Hvor meget er GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) værd i dag?
Den direkte M2 pris i USD er 0.00003752 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle M2 til USD pris?
Den aktuelle pris på M2til USD er $ 0.00003752. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af GLOBAL MONEY SUPPLY?
Markedsværdien for M2 er $ 37.50K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af M2?
Den cirkulerende forsyning af M2 er 999.82M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på M2?
M2 opnåede en ATH-pris på 0.00092394 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på M2?
M2 så en ATL-pris på 0.0000324 USD.
Hvad er handelsvolumen for M2?
Direkte 24-timers handelsvolumen for M2 er -- USD.
Bliver M2 højere i år?
M2 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se M2 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

