Global Coin Research (GCR) Information Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers Officiel hjemmeside: https://globalcoinresearch.com/

Global Coin Research (GCR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Global Coin Research (GCR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Alle tiders Høj: $ 13.24 $ 13.24 $ 13.24 Alle tiders Lav: $ 0.129191 $ 0.129191 $ 0.129191 Nuværende pris: $ 0.129214 $ 0.129214 $ 0.129214 Få mere at vide om Global Coin Research (GCR) pris

Global Coin Research (GCR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Global Coin Research (GCR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GCR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GCR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GCR's tokenomics, kan du udforske GCR tokens live-pris!

GCR Prisprediktion Vil du vide, hvor GCR måske er på vej hen? Vores GCR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

