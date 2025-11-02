UdvekslingDEX+
Den direkte Gloat pris i dag er 0.00000558 USD. Følg med i realtid GLOAT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GLOAT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GLOAT

GLOAT Prisinfo

Hvad er GLOAT

GLOAT Officiel hjemmeside

GLOAT Tokenomics

GLOAT Prisprognose

Gloat Pris (GLOAT)

1 GLOAT til USD direkte pris:

Gloat (GLOAT) Live prisdiagram
Gloat (GLOAT) Prisoplysninger (USD)

$ 0.00000551
$ 0.00000551$ 0.00000551
$ 0.0000056
$ 0.0000056$ 0.0000056
$ 0.00000551
$ 0.00000551$ 0.00000551

$ 0.0000056
$ 0.0000056$ 0.0000056

$ 0.00019182
$ 0.00019182$ 0.00019182

$ 0.00000545
$ 0.00000545$ 0.00000545

-0.09%

-11.68%

-11.68%

Gloat (GLOAT) realtidsprisen er $0.00000558. I løbet af de sidste 24 timer har GLOAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000551 og et højdepunkt på $ 0.0000056, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GLOATs højeste pris nogensinde er $ 0.00019182, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000545.

Når det gælder kortsigtet performance, GLOAT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.09% i løbet af 24 timer og -11.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gloat (GLOAT) Markedsinformation

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Gloat er $ 5.58K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GLOAT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.58K.

Gloat (GLOAT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Gloat til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Gloat til USD $ -0.0000020234.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Gloat til USD $ -0.0000053770.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Gloat til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.09%
30 dage$ -0.0000020234-36.26%
60 dage$ -0.0000053770-96.36%
90 dage$ 0--

Hvad er Gloat (GLOAT)

GLOAT is a Solana-based community token created to represent the culture of confidence, winning, and celebration within the meme coin space. While it is primarily a meme-driven project, its purpose is to build a strong community around humor, resilience, and engagement. GLOAT has no complex utility beyond being a digital asset for trading, collecting, and participating in community activities, but its function lies in fostering identity and shared culture among holders. The project is open, transparent, and fully tradable on Solana DEXs, where liquidity and community interaction drive its value.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Gloat (GLOAT) Ressource

Officiel hjemmeside

Gloat Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Gloat (GLOAT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Gloat (GLOAT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Gloat.

Tjek Gloat prisprediktion nu!

GLOAT til lokale valutaer

Gloat (GLOAT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Gloat (GLOAT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GLOAT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Gloat (GLOAT)

Hvor meget er Gloat (GLOAT) værd i dag?
Den direkte GLOAT pris i USD er 0.00000558 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GLOAT til USD pris?
Den aktuelle pris på GLOATtil USD er $ 0.00000558. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Gloat?
Markedsværdien for GLOAT er $ 5.58K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GLOAT?
Den cirkulerende forsyning af GLOAT er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GLOAT?
GLOAT opnåede en ATH-pris på 0.00019182 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GLOAT?
GLOAT så en ATL-pris på 0.00000545 USD.
Hvad er handelsvolumen for GLOAT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GLOAT er -- USD.
Bliver GLOAT højere i år?
GLOAT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GLOAT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Gloat (GLOAT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

