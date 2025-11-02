Gloat (GLOAT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000551 $ 0.00000551 $ 0.00000551 24H lav $ 0.0000056 $ 0.0000056 $ 0.0000056 24H høj 24H lav $ 0.00000551$ 0.00000551 $ 0.00000551 24H høj $ 0.0000056$ 0.0000056 $ 0.0000056 All Time High $ 0.00019182$ 0.00019182 $ 0.00019182 Laveste pris $ 0.00000545$ 0.00000545 $ 0.00000545 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.09% Prisændring (7D) -11.68% Prisændring (7D) -11.68%

Gloat (GLOAT) realtidsprisen er $0.00000558. I løbet af de sidste 24 timer har GLOAT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000551 og et højdepunkt på $ 0.0000056, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GLOATs højeste pris nogensinde er $ 0.00019182, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000545.

Når det gælder kortsigtet performance, GLOAT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.09% i løbet af 24 timer og -11.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gloat (GLOAT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Gloat er $ 5.58K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GLOAT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.58K.