Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Information $GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem. Officiel hjemmeside: https://glitchgremlin.ai/ Hvidbog: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs Køb GREMLINAI nu!

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K Samlet udbud $ 984.61M $ 984.61M $ 984.61M Cirkulerende forsyning $ 984.61M $ 984.61M $ 984.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K Alle tiders Høj: $ 0.00326115 $ 0.00326115 $ 0.00326115 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) pris

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GREMLINAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GREMLINAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GREMLINAI's tokenomics, kan du udforske GREMLINAI tokens live-pris!

GREMLINAI Prisprediktion Vil du vide, hvor GREMLINAI måske er på vej hen? Vores GREMLINAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GREMLINAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!