Glint Coin (GLINT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Glint Coin (GLINT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Glint Coin (GLINT) Information Glint Coin (GLINT) is a utility token from TON Diamonds, a curated NFT Marketplace for digital artists on TON Blockchain. Glint Coin (GLINT) enhances the TON Diamonds user experience in the following ways: — Purchasing NFT on TON Diamonds marketplace with Glint Coin. — Covering NFT trading fees on the TON Diamonds marketplace. — Granting DAO voting rights to decide on the listing of new or other NFT collections and artists on the marketplace. Officiel hjemmeside: https://ton.diamonds/glint-coin Hvidbog: https://nft.ton.diamonds/glint-coin-litepaper.pdf Køb GLINT nu!

Glint Coin (GLINT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Glint Coin (GLINT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 22.00M $ 22.00M $ 22.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 293.14K $ 293.14K $ 293.14K Alle tiders Høj: $ 0.89279 $ 0.89279 $ 0.89279 Alle tiders Lav: $ 0.01175941 $ 0.01175941 $ 0.01175941 Nuværende pris: $ 0.01331736 $ 0.01331736 $ 0.01331736 Få mere at vide om Glint Coin (GLINT) pris

Glint Coin (GLINT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Glint Coin (GLINT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GLINT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GLINT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GLINT's tokenomics, kan du udforske GLINT tokens live-pris!

GLINT Prisprediktion Vil du vide, hvor GLINT måske er på vej hen? Vores GLINT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GLINT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!