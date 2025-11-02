Glif Staked ICNT (STICNT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Laveste pris $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Glif Staked ICNT (STICNT) realtidsprisen er $0.303561. I løbet af de sidste 24 timer har STICNT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STICNTs højeste pris nogensinde er $ 0.446536, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.264716.

Når det gælder kortsigtet performance, STICNT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Glif Staked ICNT (STICNT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 406.91K$ 406.91K $ 406.91K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 406.91K$ 406.91K $ 406.91K Cirkulationsforsyning 1.34M 1.34M 1.34M Samlet Udbud 1,340,454.165070763 1,340,454.165070763 1,340,454.165070763

Den nuværende markedsværdi på Glif Staked ICNT er $ 406.91K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STICNT er 1.34M, med et samlet udbud på 1340454.165070763. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 406.91K.