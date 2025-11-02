UdvekslingDEX+
Den direkte Glif Staked ICNT pris i dag er 0.303561 USD. Følg med i realtid STICNT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STICNT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om STICNT

STICNT Prisinfo

Hvad er STICNT

STICNT Officiel hjemmeside

STICNT Tokenomics

STICNT Prisprognose

Glif Staked ICNT Logo

Glif Staked ICNT Pris (STICNT)

Ikke noteret

1 STICNT til USD direkte pris:

$0.303561
$0.303561$0.303561
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Glif Staked ICNT (STICNT) Live prisdiagram
Glif Staked ICNT (STICNT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.446536
$ 0.446536$ 0.446536

$ 0.264716
$ 0.264716$ 0.264716

--

--

0.00%

0.00%

Glif Staked ICNT (STICNT) realtidsprisen er $0.303561. I løbet af de sidste 24 timer har STICNT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STICNTs højeste pris nogensinde er $ 0.446536, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.264716.

Når det gælder kortsigtet performance, STICNT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Glif Staked ICNT (STICNT) Markedsinformation

$ 406.91K
$ 406.91K$ 406.91K

--
----

$ 406.91K
$ 406.91K$ 406.91K

1.34M
1.34M 1.34M

1,340,454.165070763
1,340,454.165070763 1,340,454.165070763

Den nuværende markedsværdi på Glif Staked ICNT er $ 406.91K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STICNT er 1.34M, med et samlet udbud på 1340454.165070763. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 406.91K.

Glif Staked ICNT (STICNT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Glif Staked ICNT til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Glif Staked ICNT til USD $ 0.0000000000.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Glif Staked ICNT til USD $ +0.0050463069.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Glif Staked ICNT til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0.00000000000.00%
60 dage$ +0.0050463069+1.66%
90 dage$ 0--

Hvad er Glif Staked ICNT (STICNT)

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Glif Staked ICNT (STICNT) Ressource

Officiel hjemmeside

Glif Staked ICNT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Glif Staked ICNT (STICNT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Glif Staked ICNT (STICNT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Glif Staked ICNT.

Tjek Glif Staked ICNT prisprediktion nu!

STICNT til lokale valutaer

Glif Staked ICNT (STICNT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Glif Staked ICNT (STICNT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STICNT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Glif Staked ICNT (STICNT)

Hvor meget er Glif Staked ICNT (STICNT) værd i dag?
Den direkte STICNT pris i USD er 0.303561 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STICNT til USD pris?
Den aktuelle pris på STICNTtil USD er $ 0.303561. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Glif Staked ICNT?
Markedsværdien for STICNT er $ 406.91K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STICNT?
Den cirkulerende forsyning af STICNT er 1.34M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STICNT?
STICNT opnåede en ATH-pris på 0.446536 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STICNT?
STICNT så en ATL-pris på 0.264716 USD.
Hvad er handelsvolumen for STICNT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STICNT er -- USD.
Bliver STICNT højere i år?
STICNT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STICNT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:42:22 (UTC+8)

Glif Staked ICNT (STICNT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

